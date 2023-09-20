Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, Manisa'da gerçekleştirilecek

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, 22-23 Eylül'de Manisa'da düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ayak üzerinden gerçekleştirilecek ligin ilk ayağına tarihi Kurşunlu Han ev sahipliği yapacak.

Lig sonunda şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.