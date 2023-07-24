Muaythai Sporu Hakkında Bilgiler Verildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, muaythai sporuna ilişkin bilgiler verdi ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Muaythai yapmanın kolay ve ekonomik olduğunu belirten Yıldız, sporun popülerliğinin artacağını söyledi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, muaythai yapmak için şort ve tişörtün yettiğini, ayakkabıya bile gerek olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Hasan Yıldız, muaythai sporuna ilişkin bilgiler verdikten sonra branşa ilginin artmasını, yapılan planlama çalışmaları ve sonuçları ile gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Muaythainin binlerce yıllık tarihe dayanan bir savunma ve savaş sporu olduğunu ifade eden Yıldız, "Tayland eskiden savaşçılarına bunu bir savaş sanatı olarak öğretirmiş. Muaythai, Tayland ülkesinin kurtuluş tarihinde yer alıyor ve miras olarak kabul ediliyor. Branş, 1950-60'lardan sonra Avrupa'ya geliyor. Sonrasında da yarışmalar düzenlenmeye başlanıyor." dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı, olimpik havuzda bekleyen muaythainin Avrupa Oyunları ve Asya Olimpiyatları'nda da yer aldığına dikkati çeken Yıldız, branşın popülerliğinin giderek artacağını dile getirdi.

"Planını yıllar önce yaptık"

Hasan Yıldız, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda yer alan 6 milli sporcunun 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandığına vurgu yaparak "Bu sonuçlara stratejik olarak hazırlandık. Yıllar önce bunun planını yaptık." diye konuştu.

Oyunlardaki başarının tesadüf olmadığını dile getiren Hasan Yıldız, "Teknik kadromuzla 2015-2016'dan sonra bir stratejik plan yaptık ve bunu aşama aşama uyguladık. Avrupa'dan antrenörler getirdik. Seminerler düzenledik. 2019-2020'lerden sonra ilk üçlere girmeye başladık. 2021 Dünya Şampiyonası'nda takım puanlamada büyüklerde ve bu sene takım puanlama elit kategoride dünya şampiyonu olduk. Buralara 10 yıllık projenin sonucu geldik. Hedeflerimiz uzun vadede olimpiyatlar." ifadelerini kuklandı.

Türkiye'nin dünya ve Avrupa oyunlarında "kıskanılan takım" olacağını anlatan Yıldız, "Türkiye olarak mücadele sporlarında iyiyiz." dedi.

Mücadele sporlarını "şiddet sporu" olarak tanımlayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Şiddet sporu olduğu için seviyoruz değil, bilek gücüyle yapılan, bireysel sporlarda başarılıyız. Takım sporlarında biri hata yapsa tüm takıma mal oluyor. Koordinasyon gerekiyor. Bireysel sporlarda kendimizi motive edip daha iyi mücadele edebiliyoruz ve işi hakeme bırakmayıp kazanabiliyoruz. Ülkemizin de buna göre bir yatırım yapması gerekiyor."

"Ekonomik spor"

Hasan Yıldız, gençlerin dövüş sporlarına ilgisinin artmasına ilişkin, "Temelde bunun sebebi ekonomik. Muaythaiyi ücretsiz yapabilirsiniz." dedi.

"Muaythai yapmak için bir şort, bir tişört yeterli ayakkabıya bile gerek yok" ifadesini kullanan Hasan Yıldız, "Maliyeti az, bireysel spor olduğu için kimsenin sizle antrenmana gelmesine gerek yok. Bu yüzden muaythaiye yönelmelerinin sebepleri ulaşılabilir ve bireysel olması." değerlendirmesini yaptı.

Muaythainin eskiden "orta kesimin yani çok fazla zengin olmayan zengin kesimin" yaptığı bir spor olarak görüldüğünü ancak bu tespitin şu anda geçerli olmadığını dile getirdi.

İş insanı, öğretmen, doktor, bürokrat ve çocukların aidatlarını ödeyerek kulüplerde muaythai yaptıklarını anlatan Yıldız, "Her kesimden insan, gelebiliyor. Hepsi yalnız bu müsabakaya girmek için gelmiyor. Bir spor kulübüne gidersiniz 100 kişiden 10 tanesinin lisansı vardır, müsabakaya girer, 90 tanesi bedenen, ruhen rahatlamak, kendini savunmak için yapıyordur." diye konuştu.

Federasyona kayıtlı 150 bin lisanlı sporcu olduğu, 36 bin sporcunun ise her yıl lisans yenileyerek yarışmaya girdiği bilgilerini veren Yıldız, "Türkiye'de muaythainin en az 2 milyon kişilik bir potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Sporun toplumda eğlence değil de yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.