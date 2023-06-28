Muaythai Milli Takımı Polonya'da 3. Avrupa Oyunları'nda madalyalar kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na 6 isimle katılan Muaythai Milli Takımı, bütün sporcularıyla madalya alarak organizasyona damga vurdu. Krakow'daki organizasyonda 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alarak önemli bir başarı elde eden milli takım, sevincini Anadolu Ajansı'yla paylaştı. Madalyaların kutlamasını şehir turu yaparak gerçekleştiren milli sporcular ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na 6 isimle katılan Muaythai Milli Takımı, bütün sporcularıyla madalya alarak organizasyona damga vurdu.

Krakow'daki organizasyonda 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya alarak önemli bir başarı elde eden milli takım, sevincini Anadolu Ajansı'yla paylaştı. Madalyaların kutlamasını şehir turu yaparak gerçekleştiren milli sporcular ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcular, karşılaşmalardan sonra boyunlarında madalyalarıyla soluğu Krakow'un merkezi konumundaki Ana Meydan'da aldı. Üç gün boyunca yarışmalara konsantre olan ve sonunda madalyalar kazanan milli sporcular, streslerini şehrin tarihi sokaklarını gezerek attı.

Başarılı sporculara halk ve turistlerde yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdiler. Ayrıca sporcular ellerindeki bayram çikolatalarını da vatandaşlara ikram ettiler.

Yıldız: "Büyük bir başarı elde ettik"

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, branş olarak önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş isimlerle Polonya'ya geldiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"En az 4 altın hedeflemiştik ama bu da önemli bir başarı. Burada 10 kategori vardı ve bunların 4'ünde final oynadık. İki altın madalya aldık ama en önemlisi, bütün sporcularımızın madalya elde etmesiydi. Bu büyük bir başarıdır. Şu ana kadar buraya katılan branşlar içerisinde de en başarılısı olduk. Oyunların geri kalan günlerinde altın madalyalarımız çoğalacaktır. Biz muaythai olarak toplam madalya sayımıza ciddi bir katkı sağladık."

Sporculardan "bayram hediyesi"

Milli sporcular, kazandıkları madalyaları Türkiye'ye bayram hediyesi olarak gördüklerini dile getirdiler.

Kadınlar 63.5 kiloda altın madalya alan Bediha Taçyıldız, "Çok değerli ve kıymetliydi. Ülkemize armağan olsun. Böyle önemli bir günde ülkemize altın madalyayla dönmek gurur verici. Emeklerimizin karşılığını aldık. Türkiye'nin gücünü gösterdik." dedi.

Kadınlar 51 kiloda şampiyonluğa ulaşan Gülistan Turan da çok mutlu olduğunu aktararak, "Altın madalyayı bayram hediyesi olarak ülkeme ve anneme armağan ediyorum. Finale çok inanarak çıktım. İlk iki rakibim daha zordu, finali alacağımı biliyordum. Tek dezavantajım ev sahibi Polonyalı sporcuyla oynamamdı. Maçı şansa bırakmadım ve kazandım." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 60 kiloda gümüş madalya kazanan sporculardan Kübra Kocakuş, "Çok mutluyum. Bu madalyaların devamı gelecek. Bir sonraki turnuvada mutlaka altın madalya kazanacağım. Bu madalya da ülkemize bayram hediyesi olsun. Ailemden ise anneme armağan etmek istiyorum. Bana her koşulda destek veriyor. Çok uzakta olmama rağmen onu yanımda hissediyorum." diyerek hislerini aktardı.

Erkekler 60 kiloda gümüş madalya alan Sercan Koç, bayram hediyesi olarak Türkiye'ye madalya kazandırmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Bronz madalya kazanan sporculardan kadınlar 54 kiloda Ezgi Keleş, şampiyonluk hedefini gerçekleştiremediği için buruk bir sevinç yaşadığını ancak alınan bronz madalyanın da önemli olduğunu vurguladı.

Erkekler 81 kiloda bronz madalya elde eden Enis Yunusoğlu ise en iyi şekilde ay-yıldızlı formayı temsil ettiklerini, bayramda da Türkiye'ye madalya armağan ettikleri için mutlu olduğunu kaydetti.