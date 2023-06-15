Muaythai Milli Takımı Erciyes'te Avrupa Oyunları için hazırlanıyor

Muaythai Milli Takımı, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Avrupa Oyunları öncesi Erciyes'te güç depoluyor.

Altı sporcunun bulunduğu ay-yıldızlı ekip, 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Malopolska bölgesinde düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları için Erciyes'te kampa girdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, AA muhabirine, Türkiye'nin Avrupa Oyunları'na 20 branşta 200'e yakın sporcuyla katılacağını ve Muaythai Federasyonunun oyunlarda Türkiye'yi hakkıyla temsil edeceğini söyledi.

Milli takımda bulunan 6 sporcunun bu oyunlara katılabilmek için çok sayıda organizasyonda şampiyonluk ve derece aldığını aktaran Cingöz, "Avrupa Oyunları, son 4 senede Avrupa'da ve dünyada derece yapmış, final oynamış, şampiyon olmuş sporcuların kota hakkıyla gitmiş olduğu çok büyük bir spor organizasyonu. Biz de bu oyunlara hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Cingöz, Muaythai Milli Takımı'nın son yıllarda çok ciddi başarılar elde ettiğini ve özellikle son 2 yılda katıldığı birçok organizasyonda takım olarak şampiyonluğa ulaştığını dile getirdi.

Bu yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 110 ülkenin takım halinde katıldığını ve bu sporun ana vatanı olarak kabul edilen Tayland'ı geri bırakarak şampiyon olduklarını hatırlatan Cingöz, şunları kaydetti:

"Birçok spor otoritesinin ve meraklısının dört gözle beklediği bir organizasyona hazırlanıyoruz. Muaythai sporunda marka olmuş sporcuların tamamı orada olacak. Biz bu organizasyonda en az 4 şampiyonluk hedefliyoruz. Son hazırlıklarımızı Erciyes'te yapıyoruz. Bence Erciyes, dünyada görülmesi gereken harika bir yer. Özellikle milli takım kamplarında ve yüksek irtifa kamplarında müthiş bir alan. İnşallah Erciyes'te döktüğümüz terin hakkını Polonya'da fazlasıyla alacağız diye umut ediyorum."

Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlarda 6 dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Bedia Taçyıldız ise 14 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirtti.

Ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Bedia Taçyıldız, "Çok kısa bir süremiz kaldı. O yüzden hazırlıklarımız yorucu geçiyor. Ama zorlanmadan başarı da gelmiyor. Takımımızdaki herkes, dünya ve Avrupa şampiyonu. Takımımız çok iyi. Kendime ve takımıma çok güveniyorum. Umarım kazasız belasız güzel bir şekilde Avrupa Oyunları'nı kazanıp geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları ve 2022 yılı Avrupa şampiyonu Enis Yunusoğlu da şöyle konuştu:

"Yaklaşık on yıldır muaythai branşıyla uğraşıyorum. Bir Avrupa üçüncülüğüm, bir Avrupa şampiyonluğum, bir de Dünya Dövüş Sanatları şampiyonluğu unvanım var. Bu sene dört yılda bir düzenlenen Avrupa Oyunları'nda yer alıyoruz. Son hazırlıklarımızı Kayseri Erciyes Kamp Merkezi'nde yapıyoruz. Kayseri'ye ilk kez geliyorum. Burada kamp benim için farklı bir deneyim oldu. Rakım yüksek, şartlar çok iyi. Şampiyonada elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."