Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu - Haberler

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Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile birinci tamamladı.

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile birinci tamamladı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen organizasyonda Muaythai Milli Takımı, büyükler elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile 81 ülke içerisinde puan sıralamasında birinci sırayı elde etti.

Federasyon, yayımladığı mesajında başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Dünya Şampiyonası Spor Haberler

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