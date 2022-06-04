Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu - Haberler

Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile birinci tamamladı.
Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile birinci tamamladı.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen organizasyonda Muaythai Milli Takımı, büyükler elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile 81 ülke içerisinde puan sıralamasında birinci sırayı elde etti.
Federasyon, yayımladığı mesajında başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor