Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Abu Dabi'ye gitti.

Muaythai Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Abu Dabi'ye gitti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "İki etap kamp yapan milli takımımız, fizik, teknik ve psikolojik olarak hazır. Hedefimiz belli. Tüm takıma başarılar diliyorum. Türk sporu ve milli takımımıza destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoglu'na, bakan yardımcılarımıza, Spor Toto Teşkilat Başkan'ımız Bünyamin Bozgeyik'e, Spor Hizmetleri Genel Müdürü'müz Mehmet Baykan'a, genel müdür yardımcılarımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title