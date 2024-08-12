Muaythai İller Arası Zafer Kupası Afyonkarahisar'da Başladı

Muaythai İller Arası Zafer Kupası, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor salonunda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. 10 farklı ilden gelen toplam 750 katılımcı, kıyasıya bir mücadele içinde performanslarını sergilemek için ringe çıkacak.

Törene, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sporcu, antrenör ve spor sever katıldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Afyonkarahisar olarak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Muaythai, sadece bir spor dalı olmanın ötesinde, disiplin ve azmin bir simgesidir. Burada bulunan her bir sporcunun bu değerlere sahip olduğuna inanıyorum. Mücadele, adalet ve saygı içinde geçecek bu turnuvada, herkesin fair-play ruhuyla hareket edeceğine inanıyorum." - AFYONKARAHİSAR