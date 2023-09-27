Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonunun Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ile birlikte düzenleyeceği şampiyona, 1-7 Ekim tarihlerinde Kemer ilçesindeki Daima Biz Otel Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda 72 ülkeden 1200 sporcunun yarışacağı kaydedilirken, şampiyonada 10-11 yaş çocuklar, 12-13 yaş yıldızlar, 14-15 alt gençler, 16-17 üst gençler ve 23 yaş altı sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'den şampiyonaya; minik, yıldız, genç ve 23 yaş altı kategorilerinde 120 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı, 'Türkiye Yüzyılı' dolayısıyla, ülke olarak bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına talip olduk. Türkiye olarak güvenilir organizasyon kabiliyetimizi ve güçlü bir marka ülke olduğumuzu ispat etmiş durumdayız. Organizasyonu en iyi şekilde, profesyonel ekip anlayışıyla gerçekleştirip, Türk misafirperverliğini dünyaya göstereceğiz. Spor turizmiyle ülkemizin ekonomisine de bir katkı olacaktır." ifadelerini kullandı.