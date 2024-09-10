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Muaythai Genç Milli Takımı Tayland'a gidiyor

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Muaythai Genç Milli Takımı, Kastamonu'da sürdürdüğü Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayarak Tayland'a hareket etti. Teknik direktör Erhan Otluoğlu, sporcuların mental olarak hazır olduklarını ve güzel dereceler elde etmek istediklerini belirtti.

Muaythai Genç Milli Takımı, Kastamonu'da sürdürdüğü Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Erhan Otluoğlu yönetiminde yapan milli takım, bugün Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için Tayland'a gidecek.

Teknik direktör Erhan Otluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya 26 sporcu ile gideceklerini söyledi.

Hazırlıkların çok verimli geçtiğini aktaran Otluoğlu, "Son kampımızı Kastamonu'da yaptık. Çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Sporcularımız oldukça verimli şekilde çalıştı." dedi.

Her şeyin yolunda olduğunu anlatan Otluoğlu, "Şampiyonaya hazırız. Sporcularımız mental olarak çok hazırlar. Tayland'dan hem bireyselde hem de takım olarak güzel derecelerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonanın 11-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini dile getiren Otluoğlu, "Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Siret Albayrak ve İstanbul İl Temsilcimiz Oktay Avcı bizi uğurlayacak. Şampiyonanın 2. günü Federasyon Başkanımız Tayland'da bize katılacak. Federasyon Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan Durna kafile başkanlığında bugün Tayland'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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