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Muaythai Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

Muaythai Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

Spor Haberleri

Muaythai Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'ın Bangkok kentinde başlayacak.

Muaythai Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'ın Bangkok kentinde başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-14 Mayıs tarihlerindeki organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Muaythai Milli Takımı'nın 2022'de kürsünün zirvesine yer aldığını hatırlatarak, "Türkiye dünyada Tayland ve Rusya ile ilk üçte yer alıyor. Bu organizasyonda da hedefimiz birçok kiloda şampiyonluk veya final oynamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Bangkok Tayland Spor Haberler

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