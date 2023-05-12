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Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya kazandı

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya kazandı

Spor Haberleri

Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanırken, Türkiye ülke sıralamasında da birinci oldu.

Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanırken, Türkiye ülke sıralamasında da birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta başlayan ve bugünkü final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada 102 ülkeden 1000'in üzerinde sporcu yarıştı.

Şampiyonada 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli sporcular, topladıkları puanlarla ülke sıralamasında da birincilik elde etti. Ayrıca ferdi madalya sıralamasında da ay yıldızlılar, dünya üçüncüsü oldu.

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

51 kiloda Gülistan Turan (altın)

63.5 kiloda Sercan Koç (altın)

+91 kiloda Umut Eryılmaz (gümüş)

75 kiloda Mensure Karadayı (gümüş)

57 kiloda Nefise Atalay (gümüş)

67 kiloda Halime Eke (gümüş)

63.5 kiloda Bediha Taçyıldız (gümüş)

48 kiloda Salih Samet Oruç (bronz)

45 kiloda Ayten Özdemir (bronz)

48 kiloda Ezgi Yılmaz (bronz)

51 kiloda Cihan Doğu (bronz)

67 kiloda Ekrem Yardımcı (bronz)

91 kiloda Muammer Can Şahin (bronz)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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