Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 13 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bangkok şehrinde devam eden organizasyonun 4. gününde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda kadınlarda 51 kiloda Gülistan Turan, 57 kiloda Nefise Atalay, 63.5 kiloda Bediha Taçyıldız, 45 kiloda Ayten Özdemir, 48 kiloda Ezgi Yılmaz, 67 kiloda Halime Eke, 75 kiloda Mensure Karadayı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Erkeklerde mücadele eden 67 kiloda Ekrem Yardımcı, 91 kiloda Muammer Can Şahin, +91 kiloda Umut Eryılmaz, 63.5 kiloda Sercan Koç, 48 kiloda Salih Samed Oruç ve 51 kiloda Cihan Doğu da rakiplerini eleyerek yarı finale çıktı.

14 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil ediyor.