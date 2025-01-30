Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

'16 yaş altına sosyal medya yasağı gelir mi?' sorusuna bakandan yanıt!

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Elazığ'da Başladı

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Elazığ'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, 30 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte genç sporcular performanslarını sergiliyor ve bölgenin spor turizmine katkı sağlıyor.

Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Elazığ'ın ev sahipliğinde 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla başladı.

Elazığ, önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 30 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 11 ilden gelen sporcuların katılımıyla başladı. Bölgenin en yetenekli sporcularının mücadele ettiği şampiyona, kıyasıya rekabete sahne olurken, organizasyonun final müsabakaları 1 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, bölgedeki genç sporcuların kendilerini göstermeleri için önemli bir platform sunuyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ olarak, böyle büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, sadece sporcuların değil, şehrimizin de kazanmasını sağlayan bir etkinlik. Şampiyona sayesinde Elazığ'ın spor turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesi için büyük bir adım atılmış oluyor. Ayrıca, sporcuların performanslarını sergileyerek gelecekteki ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanması açısından da bu organizasyon büyük bir fırsat sunuyor. Katılım gösteren tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
img

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
img

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın
Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.