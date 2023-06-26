Muaythai'de 4 milli sporcu finale yükseldi
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu finale yükselirken, 2 milli sporcu ise bronz madalya kazandı.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu finale yükselirken, 2 milli sporcu ise bronz madalya kazandı.
Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşında yarı finaller yapıldı.
Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan, Fransız Myriame Djedidi'yi, 60 kiloda Kübra Kocakuş, Belçika'dan Sarah Piccirillo'yu, 63,5 kiloda da Bediha Taçyıldız Finlandiya'dan Chonlarthorn Mingsupphakun'u yenerek finale yükseldi.
Erkeklerde ise 60 kiloda Sercan Koç, Ukrayna'dan Vladyslav Mykytas'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı.
İki sporcudan bronz madalya
Muaythai branşında iki milli sporcu bronz madalya aldı.
Yarı finalde kadınlar 54 kiloda Belçikalı Axana Depypere'ye yenilen Ezgi Keleş ile erkekler 81 kiloda Moldova'dan Artiom Livadari'ye kaybeden Enis Yunusoğlu, oyunları bronz madalyayla tamamladı.