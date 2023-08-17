Muaythai Avrupa Şampiyonu Elmas Başoğlu Türkiye Milli Takımına Seçildi

Muaythai Avrupa şampiyonu Elmas Başoğlu, Türkiye Muaythai Federasyonu Çocuklar ve Gençler Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak Türkiye Milli Takımı'na seçildi. Başoğlu ayrıca Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Muaythai Avrupa şampiyonu Elmas Başoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Muaythai Federasyonu Çocuklar ve Gençler Milli Takım Seçmelerini yine birinci olarak tamamladı ve Türkiye Muaythai Milli takımına seçildi.

Final karşılaşmasında rakibini 2. raunt da saf dışı ederek birinci olan Elmas Başoğlu, 29 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Çocuklar ve Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasına katılmaya da hak kazandı. Seçmeleri yakından takip eden Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Avrupa Şampiyonu Emirdağlı genç sporcu Elmas Başoğlu'nu final maçı öncesinde destekleyerek moral verdi.

Kaymakam Bilici, final maçı sonrası seçmeleri birinci olarak bitirerek hem milli takıma seçilen hem de Dünya Kupasına katılmaya hak kazanan Elmas Başoğlu'nu gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Bilici, "Dünya Şampiyonasında yani uluslararası platformda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan başarılı kızımız Elmas Başoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum. Temennim altın madalya ile bizleri gururlandırmasıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR