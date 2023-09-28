Muaythai Avrupa Şampiyonu Elmas Başoğlu, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Afyonkarahisarlı Milli Sporcu Elmas Başoğlu, 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ve altın madalya için mücadele edecek.

Muaythai Avrupa Şampiyonu Afyonkarahisarlı Milli Sporcu Elmas Başoğlu, 30 Eylül-08 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

65 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Başoğlu, altın madalyayı kazanmak için ringe çıkacağını belirterek "Avrupa şampiyonluğundan sonra ülkeme dünya şampiyonluğu gururunu da yaşatmak istiyorum" dedi.

Başoğlu'nun antrenörü Ali Çiloğlu ise 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na çok sıkı hazırlandıklarını belirterek, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve oradan alınacak iyi bir derece ile de olimpiyatlara katılmak istediklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR