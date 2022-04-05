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Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

NEVŞEHİR (İHA) - 2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Şampiyonası'na Antalya, Ankara, Yalova, Çorum, Muğla, Adıyaman, Mardin, Bolu, Hatay, Mersin, Konya, İzmir ve Kayseri illerinden yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda bugün başlayan müsabakalar Perşembe günü final maçlarıyla son bulacak. - NEVŞEHİR

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muay Thai, Nevşehir, Antalya, Türkiye, Spor, Haberler

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