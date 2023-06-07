Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği Sivas'ta başladı

Sivas'ta düzenlenen Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne 155 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği, 155 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 27 ilden, 155 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Aytaç Keklik: "Başarılar diliyorum"

Açılışta konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, "Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği bu sabah Taha Akgül Spor Salonunda başladı. Buraya katılan tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, yarışmaların fair-play çerçevesinde devam etmesini diliyorum" dedi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yılmaz da, okul sporları müsabakalarının önemine değinerek, "Okul Sporları 4-5 yıl önce başlattığımız bir proje. Bugün 10, 11, 12, 13, 14 yaş gençler, büyükler kategorilerinde okullarda yarışmalarımız yapılıyor. Bu bizim için altyapı ve çocuklarımızın okuldan itibaren Muay Thai yapmaları için önemli bir projeydi. Bu projenin gerçekleştirilmesine bugün genel sekreterime özel teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyona katkı sağlayan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, spor bakanlığımıza, emeği olan herkese ve hakemlere de teşekkür ediyorum. Tüm sporculara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Heyecan dolu müsabakalar, 9 Haziran Cuma günü sona erecek. - SİVAS