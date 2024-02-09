Üye Girişi
Haberler

Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:

Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz, en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Muammer" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title