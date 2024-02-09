Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı
Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz, en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Muammer" denildi. - SAMSUN