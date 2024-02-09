Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz, en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Muammer" denildi. - SAMSUN