MTK Koleji 'İklim İçin Pedalla' Bisiklet Turunu Gerçekleştirdi

MTK Koleji, çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 'İklim İçin Pedalla' Bisiklet Turunu başarıyla gerçekleştirdi.

Etkinlik, Network of European Blue Schools iş birliğiyle organize edildi. MTK Koleji kampüsünden başlayan bisiklet turu, trafiğe kapalı güvenli bir rotada yapıldı. Öğrenciler, veliler ve çok sayıda doğaseverin katıldığı turda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılanlar, bisiklet sürmenin sadece spor değil, aynı zamanda çevre dostu bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekti. MTK Koleji yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrenciler ve ailelerde çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Çocukların güvenliği için ailelerin sorumluluğunda gerçekleşen tur, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

MTK Koleji, ilerleyen dönemde de çevreye duyarlı projelerle toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğini açıkladı. - MUĞLA