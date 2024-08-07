Üye Girişi
Haberler

MSKÜ Özel Yetenek Sınav Merkezi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için belirlenen 'Özel Yetenek Sınav Merkezi' oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından spor bilimleri fakültesi ile beden eğitimi spor yüksekokullarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları için belirlenen 'Özel Yetenek Sınav Merkezi' oldu.

YÖK, 2024 yılı itibariyle spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alımını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dahil ederek yeni bir dönem başlattı.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, ilgili tüm programlar için 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında 'merkezi' olarak yapılacak. Başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerinin tamamı ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adayların sınavlara istedikleri şehirde katılabilecekleri, sınavların üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyeceği, her adayın aynı sınava tabi olacağı ÖZYES için 23 merkez belirlendi. MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ise hem öğretim elemanlarının kalitesi hem de Üniversitenin sunduğu tesislerin niteliği ile 23 sınav merkezinden biri olarak seçildi.

ÖZYES için hazırlıkların başladığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, "Fakültemizin böylesine önemli bir sınavın merkezlerinden biri olarak seçilmesi, spor bilimleri alanındaki yetkinliğimizin bir göstergesidir. Öğrenci adaylarımızın en iyi şartlarda sınava girmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak ÖZYES sınav merkezlerinden biri olarak seçilmek gurur verici. Üniversitemizin sahip olduğu tesisler ve öğretim elemanı kadrosu, bu önemli sınavın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için en uygun ortamı sağlamaktadır" dedi. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ayrıca Üniversitemizde sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Özel yetenek sınavları değerlendirme ve aday yerleştirme işlemleriyle ilgili detaylı takvim ve sınav içeriği ile ilgili bilgi "2024 Yılı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kılavuzu"nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM tarafından yapılan/yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Eğitim Spor Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title