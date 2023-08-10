MSK Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezona Hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını Başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde gerçekleştirdi. Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda Başantrenör Semih Soğuksu yeni sezonda Mersinli basketbol severlerin de desteği ile şampiyonluk sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Basketbol 1. Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu play-off'larda kaybeden MSK Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Neşeli geçen idman sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör Semih Soğuksu hedeflerinin taraftarlarında desteği ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak olduğunu söyledi. Yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan Soğuksu, iyi bir takım oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz geçen sezonda iyi bir kadroyduk. Deprem sonrası sakatlıklar ve aksaklıklar nedeniyle sezonu lige çıkamadan tamamladık. Bu sezon daha güçlü, yeni transferlerle daha iddialı bir şekilde sezona giriş yaptık. Geçtiğimiz yılın kadrosundan sadece Alp Karahan kaldı. Birçok oyuncumuz değişti. Yiğitcan Turna, Hazer Avcı, Akin Özdemir gibi daha önce gittikleri takımlarda lige çıkma başarısı göstermiş tecrübeli oyuncuları kadromuza ekledik."

Deniz Çelen, Alp Karahan ve Utku Yücedağ gibi oyuncuların yanı sıra genç ve ligin potansiyelinin üstünde potansiyeli olan Bilgehan Diril, Burak Gözeneli ve Berat Berke Tunç gibi genç isimleri de takıma kazandırdıklarını aktaran Soğuksu, şöyle devam etti:

"Bence iyi bir kadro oldu. Bu ligin iddialı kadrolarından birisiyiz. Geçen sezon yarım kalan hikayeyi bu sezon tamamlamak istiyoruz. Onlar bizim geçen sezon da her zaman yanımızdaydı. Bu sezonda özellikle onların o muhteşem desteğiyle şehrimizin takımını Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Onların desteği burada olmazsa olmaz. Bizim için itici bir güç. Onları yeni sezonda da yanımızda istiyoruz."

Yeni transferlerle birlikte daha güçlü bir takım olduklarını söyleyen oyuncu Akın Kandemir ise şunları söyledi:

"Hem genç hem de bir yandan tecrübeli bir takımız. Semih hocamızla beraber enerjik bir takım olacağımızı düşünüyorum. Süper Lig'e çıkmak için kurulan bir takımız. Heyecanlıyız, güzel ve sıcak bir şehirdeyiz. Taraftar zaten burayı ağzına kadar dolduruyor. Ben geçen sene öyle gördüm. Taraftarımızı bekliyoruz bütün sezon boyuncu. Sonu şampiyonluk olur umarım. Play-off'lara kalmadan şampiyon olabilirsek daha iyi olur aslında. Olmazsa da play-off'lardan şampiyon olmak istiyoruz."