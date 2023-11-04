MSB'den Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları: Davraz Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirildi

Isparta'da 2 bini aşkın askerin katılımıyla 'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı' gerçekleştirildi

ISPARTA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100'ncü yılı kutlamaları çerçevesinde, 2 bin 405 askerin katılımıyla Isparta'da 'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı