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Moymulspor'da Ahmet Karabıyık dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Moymulspor'da Ahmet Karabıyık dönemi

Süper Amatör Kümede mücadele eden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymulspor'un kulüp başkanlığına, Ahmet Karabıyık seçildi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Süper Amatör Kümede mücadele eden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymulspor'un kulüp başkanlığına, Ahmet Karabıyık seçildi.

Moymulspor Olağanüstü Kongresi Balıklı Aile Çay Bahçesinde gerçekleşti.

Kongreye katılan delegelerin çoğunluğunun oylarını alan Ahmet Karabıyık, başkanlığa seçildi.

Başkan Karabıyık, kongre sonrası yaptığı konuşmada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Yönetim Ahmet Karabıyık başkanlığında şu isimlerden oluştu: Mustafa Akpınar, Cemil Güner, Ersin Ersoy, Hasan Gönen, Hakkı Erten, İsmail Bayram, Ümit Baykara, M. Ali Çakırzeybek, Fatih Anıl, Ömer Külcü ve Serhan Bilgin - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tavşanlı, Kütahya, Çay, Spor, Haberler

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