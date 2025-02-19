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Moymul Ortaokulu Futsal Takımı Bölge Şampiyonasında Zaferle Yarı Finale Yükseldi

Moymul Ortaokulu Futsal Takımı Bölge Şampiyonasında Zaferle Yarı Finale Yükseldi
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Kütahya'nın Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Ortaokullar Arası Futsal Bölge Şampiyonası'nda grupta ilk sırayı alarak Bolu'daki Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.

Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Ortaokullar Arası Futsal Bölge Şampiyonası'nda grubunu ilk sırada tamamlayarak, Bolu'da yapılacak Türkiye yarı finalleri müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Moymul Ortaokulu'nun futsal takımı, Balıkesir'de düzenlenen Ortaokullar Arası Futsal Bölge Şampiyonası'nda da büyük bir başarı gösterdi. Moymul Ortaokulu, grubunda bulunan Edirne, Çanakkale ve Balıkesir temsilcilerini mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Bolu'da yapılacak olan Türkiye yarı finalleri müsabakalarında gitmeye hak kazandı.

Takımın başarısından dolayı gurur duyduklarını belirten Okul Müdürü Kadir Şahin, "Bu başarıda emeği geçen okul idarecilerimizi, beden eğitimi öğretmenimiz İlker Özlüsoy'u ve şampiyon öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yarı final müsabakalarında da başarılar diliyorum" dedi. Moymul Ortaokulu Futsal Takımı, yarı final maçları için Bolu'ya gidecek. Takımın hedefi, Türkiye şampiyonasına katılmak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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