Mourinho: 'Tur Şansımız Yüzde 50-50'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu müsabaka öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta başlayan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın maçını izleyip-izlemediğinin sorulması üzerine Mourinho, "Sadece 1 dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim. Gelecek hafta rakibimiz olacağı için" dedi.

Feyenoord ile oynanan ilk maçın ardından turu yüzde 50-50 gördüğünü söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Evet 'Cehennem' demiştim. Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Agresif ve vahşi değildi ama güzel bir ortam vardı. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız" sözlerini kullandı.

"Talisca ve İsmail'in dönmesi bizim için iyi"

Sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ve Anderson Talisca'nın durumu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. Kendisi hazırlıkların ilk haftasında sakatlık yaşadı. Biz kamptayken sıkı çalışmalarını sürdürdü. İsmail kampta sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında. İsmail takımla sadece 3 gün çalışabildi. Ama böyle bir maçta kulübede bizim için bir opsiyondur. İkisinin de dönmesi bizim için iyi. Yarınki maçta ilk maçtaki oyuncular ile Talisca ve İsmail olacak elimizde" diye konuştu.

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Geçişler sadece benim oyunum için önemli değil. Bütün teknik direktörler için çok önemli. Oyun içinde sürekli geçişler oluyor. Yarınki maçta buna bakarsanız görürsünüz. Çok fazla geçiş olacaktır. Oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya sorarsanız da aynısı der diye düşünüyorum."

"Lig maçımızın ertelenmesi iyi bir karardı"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacakları maçın ertelenmesi ve Feyenoord'un hafta sonu lig maçı oynaması ile ilgili Mourinho, "Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlandığını bilmiyordum. Belirttiğiniz isimlere bakarsak ben de U18 takımımızdan sakatlanan oyuncuları sayabilirim. Belirttiğiniz oyuncular oynamayan oyuncular. NAC onlara zorluk yaşatmadı. Maçımızın ertelenmesi bizler için iyi oldu. Maç yükünün bize iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz. Bizim için iyi bir karardı. Bütün odağımız yarınki maçta. Bugün yapacağımız antrenmanda önemli bir şey çalışmayacağız. 30 dakika kalabilirsiniz. Saklayacak bir şey yok. Bütün çalışmalarımızı dün bitirdik" değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikli hedefimiz play-off'lara kalabilmek"

Avrupa'da 3 kupayı da kazanan tek teknik direktör olmasının hatırlatılması ve hedefinin sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Öncelikli hedefimiz play-off'lara kalabilmek. Play-off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" dedi.

"Kerem, Benfica'nın oyuncusu"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu" cevabını verdi. - İSTANBUL