Mourinho: Taraftarlar Belirleyici Oldu

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün belirleyici olan şey taraftarlarımızdı. Eğer geçen sezon olsaydı bu durum tamamen farklı olurdu. Oyuncuların durumu da farklı olurdu" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Ben Rotterdam'da oynadığım hiçbir maçı kazanamadım. Rotterdam'da tek bir maç kazandım. kulüp seviyesini orada hiç kazanamadım. Roma'yla kazanamadım. Fenerbahçe'yle de hiçbir zaman da kazanamadım. Ama hep ikinci maçımı kazanıp tur atlamayı başardım. Aynı zamanda Konferans Ligi finalinde de onları yendim ama onlara karşı bu serinin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Onlarla her karşılaştığımda şunu gördüm. Hep iyi bir takımlar oldu, iyi teknik direktörler oldu, taktiksel anlamda çok organize bir takım oldular her zaman. Bir felsefeleri oldu. Genç oyuncuları oldu ve ne yaptığını sahada bilen bir takım oldu her zaman. Aynı zamanda da çok iyiler. Çünkü kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar ve bir bakıyorsun iyi seviyede oyuncular oluyor. Mesela sahadaki üç Japon oyuncu hepsi iyi seviyede oyuncular. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince bence şunu öğrenmeniz gerekiyor. Benim sözlerimi doğru yorumlamıyorsunuz. Benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Çünkü ben Şampiyonlar Ligi takımı der, değil der şunu demek istedim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım değil demek istemedim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda da bence beni hiç kimse suçlamaz. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak ve o hedefin imkansız olduğunu düşünmemden dolayı kimsenin suçlayacağını düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nde evet o turnuva kazanabileceğimiz bir turnuva ki penaltılarla elendik çeyrek finalde. Çok uzak değildik. Benim yapmış olduğum yorum buydu. Evet Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliriz. Şampiyonlar Ligi'ndeki pek çok takımı da yenebiliriz. Ama şu anda önümüzdeki turda dev bir takıma karşı oynayacağız ve ikinci maç deplasmanda oynanacak. Bu takımda takımı daha da güçlendirmek için çok fazla para harcandı. Daha önce de gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görevimiz var ama hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkartalım. Sonra neler olacağına bakacağız" açıklamasında bulundu.

'DAHA İYİ OLAN TARAFIN TUR ATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Taraftarın etkisinin takım üzerindeki etkisini değerlendiren Mourinho, "Bugün belirleyici olan şey taraftarlarımızdı. Eğer geçen sezon olsaydı bu durum tamamen farklı olurdu. Oyuncuların durumu da farklı olurdu. Saha içerisinde geçen sezona göre fark buydu. Maçlar her an ortadaydı diye düşünüyorum. Yediğimiz ilk gol saçmalıktı ki sonrasında da İrfan'ın karşı karşıya kalmış olduğu çok önemli bir kurtarışı vardı. Harika bir kurtarış yaptı kendisi. Aynı zamanda belirleyici olan şey bizim gücümüzdü. Oyuncuları elimizde olan ve olmayan şeylere göre adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii ki aynı seviyede, aynı profilde oyunculara sahip değiliz. Forvet oyuncuları çok agresifti, orta saha oyuncuları çok çalıştılar. Dolayısıyla bizim de bugün baktığımız daha sağlam olmamız gerekiyordu. İkinci golü yemememiz gerekiyordu ama baktığınız zaman sezon başındayız. Çok fazla zorluk yaşadılar ama Rotterdam'daki maçta bence mağlubiyetten biraz daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak baktığımızda iyi olan, daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BENFICA, FEYENOORD'TAN DAHA İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU BİLİYOR'

Şampiyonlar Ligi için hazır olduklarını söyleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde çok kez oynadım. Evet hazırız bunun için buradayız. Hem prestij hem ekonomi anlamında durumu biliyorum. Feyenoord'a karşı oynadık, Benfica'ya karşı oynayacağız. Benfica da mutlu değildir. Bizim Feyenoord'dan güçlü olduğumuz biliyorlar. Ben, taraftar, yönetim ve taraftar bunu istiyor. Kadro olarak elimizde ne varsa o. Elimizde bu eksik bu yok dersek maça odaklanamayız. Benfica maçında da bu oyuncular olacak. Göztepe maçında daha çok oyuncumuz olacak. Biz birlikte güçlü bir aileyiz. Portekiz'den beri bunun farkındayız. Temiz bir soyunma odamız var. 1-2 oyuncu alırsak iyi olur. Eksik bir şeyler var ama olmazsa da bir sorun olmaz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR ELİNDEN GELENİ YAPINCA TAKIMDA EN İYİSİNİ YAPIYOR'

Takıma yeni bir oyuncunun katılıp katılmayacağı hakkında sorulan soruya Jose Mourinho şöyle cevap verdi:

"Açıkçası böyle bir şey gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Tek odağım Göztepe ve Benfica maçı. Bu maçları elimizdeki kadro ile oynayacağız. Taraftarımızın yarattığı atmosferde elinden gelenin en iyisini yapan oyuncularım var. Taraftar elinden geleni yapınca takımda en iyisini yapıyor"