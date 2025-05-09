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Mourinho, Hakem Yönetimini Sert Bir Dille Eleştirdi

Mourinho, Hakem Yönetimini Sert Bir Dille Eleştirdi
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Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, hakem Burak Pakkan'ın yönetimini eleştirerek VAR uygulamalarını sorguladı. Ayrıca, takımında yaptığı değişikliklere dair ilginç bir benzetme yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Bugünkü maçta bile maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti." diyerek hakem yönetimini eleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına yönelik soruyu "Bu soruyu anlamadım." diyerek yanıtlamadı.

VAR'ın hakem Burak Pakkan'ı izlemeye davet ettiği pozisyona dikkati çeken Mourinho, şöyle konuştu:

"Bugünkü maçta bile maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Bu sezon pek çok kez başımıza gelen durum gibi. Uluslararası VAR hakemi, monitörden penaltıyı izlemesi için orta hakemi çağırdı. O an aksiyon içinde hakem durumu görmemiş olabilir ama UEFA'da pek çok maçta görev almış uluslararası VAR hakemine 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum.' diyerek penaltıyı vermeyip maçı tekrar ortada devam ettirmesi, bu sezon kaç kez oldu bilmiyorum. Eğer biz bugün kazanamamış olsaydık, 1-0 öndeyken rakip 1-1 hatta 2-1 yapsaydı, bugün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşuyor olacaktık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum, maç hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bununla ilgili diyecek çok fazla şey yok, herkes gördü."

Bu sezon ligde 31 maçta farklı 11'leri sahaya sürmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Mourinho, şunları kaydetti:

"25 tane bozuk param var, bunları havaya atıyorum ve masanın üzerinde kalan bozuk paralardaki oyuncular oynuyor, yere düşen bozuk paralardaki oyuncular kulübede oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Hafta içinde de İstanbul'da gece kulüplerine gidip keyif alıyorum. İlk 11'i bu şekilde yapıyorum. Bozuk paraların üzerinde oyuncuların resmi var, masada kalan 11 oyuncuyu ilk 11 olarak belirliyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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