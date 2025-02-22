İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Mourinho, Galatasaray'a Karşı İlk Derbi Galibiyetini Hedefliyor

Mourinho, Galatasaray'a Karşı İlk Derbi Galibiyetini Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak. Mourinho, bu derbide kazanarak Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de 3. derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray karşısında ilk derbi galibiyetini hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rakipler için büyük önem taşıyan bu maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Süper Lig'de 3. derbisine çıkacak. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 8 farklı takımla dünyanın önemli rekabetlerinde derbi heyecanı yaşadı. Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında ise ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı. 21 Eylül 2024'te Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Fenerbahçe, ligin 15. haftasında ise Beşiktaş'a konuk oldu. Kanarya, Dolmabahçe'de oynanan derbide de 1-0'lık mağlubiyet yaşadı.

Portekizli teknik adam 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbide kazanarak bir ilki hedefliyor.

Galatasaray'a 3. kez konuk olacak

Jose Mourinho, kariyerinde Galatasaray'a karşı 3. kez deplasmanda sahaya çıkacak. İlk olarak Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılılara rakip oldu. 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı 3-0 kazanırken, İstanbul'da 3-2 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu. Mourinho, bir sezon sonra ise İngiliz ekibi Chelsea ile İstanbul'a geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez son 16 turunda rakip olurken, Galatasaray ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Londra'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Mourinho'nun ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erciyes'te iki dilde hutbe birden
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
img

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.