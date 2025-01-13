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Mourinho'dan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi: 'Bu Kalitede Maçlar Olmuyor'

Mourinho'dan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi: 'Bu Kalitede Maçlar Olmuyor'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'a karşı 3-2 galip geldikleri maçta, Türkiye'de bu seviyede çekişmeli maçların sık yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, takımın savunma ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından Türkiye'de çok fazla maçın bugünkü maç gibi olmadığını belirterek, "Bu kalitede bu çekişmede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca beraberlik için dua etmemiz lazım, bir puan bizim için iyi olur demişti. Ama bugün takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendisini şikayet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyi bir maçtı. İki takım adına da zor bir maçtı. Buraya gelmeden önce flaş röportajlarında, hem rakip hem teknik direktör hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takımlar. Onları takım olarak beğeniyorum. Agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar, ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabilen bir teknik direktörleri var, bunun sebebi de oyunun son bölümünde Kramer ve Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ediyorum. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önceki pozisyonda yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması gerekiyordu. Bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede bu çekişmede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı" şeklinde konuştu.

"Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu"

Transfer sezonu ve takımın yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Aslında tam olarak üçlü oynadık diyemeyiz. Çünkü futbol artık çok dinamik bir spor. Bazen bir sistemle savunma yapıyorsunuz ama atak yaparken farklı bir sisteme geçiyorsunuz. Oyun kurulumunda zaman zaman üçlü oyun kuruyorsunuz, zaman zaman dörtlü oyun kuruyorsunuz. Biz de vaktimiz olduğu için bu yeni yıl ve Noel döneminde 11 günlük bir aramız vardı. Vaktimizin çoğunu bunun üzerinde çalıştık. Transfer konusunda geçen gün söyledim, tekrardan söylüyorum. Benim işim oyuncularımı geliştirmek. Yönetimimden yeni şeyler istemek yeni oyuncular talep etmek değil ve ben de aslında bazı oyuncuların burada gelişimine katkım olduğunu düşünüyorum. Hem taktiksel kültüre sahip olma adında hem istediğimiz gibi oynamalarımızı oynama konusunda. Mesela Levent, Yusuf adım adım boyutları daha çok görüyoruz. İhtiyacımız olan şey, acil olarak demem ama en azından takım içerisindeki bir dengeyi sağlayabilmem için stoper bölgesi. Çünkü iki stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıkları var. Bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Ama ben başkanımı biliyorum. Sportif direktörümü biliyorum. Yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da. Çünkü takımın ihtiyacı var" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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