Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir'de Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Mounir Chouiar'ı transfer ettiğini açıkladı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Mounir Chouiar'ı transfer ettiğini açıkladı. Başakşehir, asbaşkan Messut Altan'ın yer aldığı imza töreninde Fransız golcü Chouiar ile sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor Kulübü'nde forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.