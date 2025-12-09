Haberler

Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de düzenlenecek

Güncelleme:
Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, 2025 şampiyonlarının belirleneceği NİMOSK Karting Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Yarışmalar, çeşitli kategorilerde 13 ve 14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

2025 şampiyonlarının belirleneceği organizasyonda sporcular, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele edecek.

Yarışmacılar, 13 Aralık Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.

Etkinlik, 14 Aralık Pazar günü tüm kategorilerde yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
