MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. Ayağı Kocaeli'de Yapılacak

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre yarışların 5. ayağı, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSSK) tarafından 1-2 Kasım'da TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek.

Spor Toto, MOTUL ve Coliseum'um katkılarıyla düzenlenen Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda 5 kategoride 50 sporcu mücadele edecek.

1 Kasım Cumartesi günü sıralama turları ve eleme yarışları, 2 Kasım Pazar günü ise yarı final ve final yarışları yapılacak.