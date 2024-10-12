MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. 60 sporcunun yer aldığı organizasyonda farklı kategorilerde yarışlar yapılıyor.
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.
Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele ediyor.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından 1. yarışlar yapıldı.
Şampiyonanın 5. ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.