Üye Girişi
Haberler

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. 60 sporcunun yer aldığı organizasyonda farklı kategorilerde yarışlar yapılıyor.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele ediyor.

Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından 1. yarışlar yapıldı.

Şampiyonanın 5. ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor

Kütahya Türkiye kocaeli Yaşam Spor

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.