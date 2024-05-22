MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası İstanbul'da

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 25-26 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti'nde koşulacak.

ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen ve micro, mini, junior, senior ile master kategorilerinden oluşan organizasyona, tüm kategorilerde 65 sporcunun katılması bekleniyor.

Sporcular, antrenman turlarının ardından 25 Mayıs Cumartesi günü ilk yarışa saat 14.00'te çıkacak, 26 Mayıs Pazar günü de saat 10.30'ta ikinci yarışlar başlayacak. Organizasyon, pazar günü saat 18.15'te ödül töreniyle sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park Pisti'nde yapılacak yarışlar, ücretsiz izlenebilecek.