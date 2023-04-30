MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlendi.

Organizasyonda yarışçılar 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerinde üçer yarış gerçekleştirildi.

Yarışlarda micro kategorisinde Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi Milic ikinci, Nihat Karadeniz üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde ilk 3 sırayı Hakkım Dorum, Yağız Tekşan, Ayşe Çebi oluştururken, senior kategorisinde de Gün Taşdelen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Batı Ege Yıldırım üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise Can Özdoğan, Murathan Gür, Barış Karadeniz yer aldı.

Kadınlarda junior kategorisinde Ayşe Çebi birinci, Nisan Kalkavan ikinci, Leyla Sulyak üçüncü olurken, seniorda ise Zeynep Çukurova birinciliği, Sena Savaşer ikinciliği elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası da Kocaeli'de düzenlenen Bahar Rallisi ile başladı.

TOSFED Körfez Pisti'nden start alan yarışlarda, Mehmet Hüzmen ile Gökhan Onur birinci, Selim Bacıoğlu ile Handan Bacıoğlu ikinci ve Cüneyt Güller ile Nazlı Güller üçüncü olarak mücadeleyi tamamladı.