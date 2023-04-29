MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı Kocaeli'de başladı
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MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Pisti'nde düzenleniyor.
Organizasyonun bugünkü bölümünde, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisi yarışları yapılıyor.
Organizasyonda katılımcılar, tüm kategorilerde üçer yarışta mücadele edecek.
Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
Kaynak: AA / Şengül Azbay - Spor