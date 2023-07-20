MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası Körfez Yarış Pisti'nde Başlıyor

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı Körfez Yarış Pisti'nde başlayacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışmada adeta nefesler tutulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ICRYPEX katkılarıyla düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonasının üçüncü ayağı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarış olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışlar, 22 Temmuz Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arası serbest ve resmi antrenmanlar ile başlayacak. Organizasyonun ilk gününde, 13.30-14.50 saatleri arası sıralama turları ve 15.00'ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Pazar sabahı 10.50-13.15 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve saat 17.20'deki ödül töreninde, kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ödülleri verilecek. - KOCAELİ