Üye Girişi
Haberler

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Spor Haberleri

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak. Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış yapılacak ve dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

ICRYPEX ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış yapılacak.

Yarışlar, 22 Temmuz Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arası serbest ve resmi antrenmanlarla başlayacak. İlk gün mücadelesinde 13.30-14.50 saatleri arası sıralama turları ve 15.00'ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ikinci günü 23 Temmuz Pazar günü 10.50-13.15 saatleri arası yapılacak ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve saat 17.20'de kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kocaeli Türkiye Körfez Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title