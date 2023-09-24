MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası İzmir'de Son Buldu

Otomobil sporlarında MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki 5. ayak mücadelesi sona erdi. İzmir Park Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda birçok kategoride yarışlar yapıldı ve kazananlar belirlendi.

Otomobil sporlarında MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki 5. ayak mücadelesi sona erdi.

İzmir Park Pisti'nde Bursa Profesyonel Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, dünkü ilk yarışların ardından bugün ikişer yarış koşuldu.

Üç yarıştaki sıralamalara göre "mini" de Rüzgar Evci, "micro"da Guido Ebergenyi, "junior"da Yağız Tekşan, "senior"da Gün Taşdelen ve "master" kategorisinde Murathan Gür, kadınlarda ise "junior"da Leyla Sulyak, "senior"da Büşra Sena Savaşer birinci sırada yer aldı.