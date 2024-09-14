Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası başladı.

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra motosiklette ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

TMF Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Yarış Pisti'ne döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Tüm sporcular çok mutlu. İnşallah bu pistte daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Önümüzdeki sene Superbike'ı getireceğiz. Bunların görüşmesi yapıldı. Netleştikten sonra sizinle paylaşırız. Pist konusunda Kenan Sofuoğlu ile başlayan bir ivmelenmemiz oldu. Toprak Razgatlıoğlu ile de bu zirve yaptı. Antrenman yapılabilecek tesis oluşturduk. Böyle bir tesisin yeniden kullanıma açılması geriden gelen sporcular için önemli." ifadelerini kullandı.

1000cc A'da ilk sırayı alan Furkan Tahsin İdgu ile 600cc A'da birinci olan Kerem Uçar da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Furkan Tahsin İdgu, güzel bir yarış olduğunu belirterek, "Uzun zaman sonra bu pistte yarışmamız inanılmazdı. İstanbul Park, inanılmaz bir pist. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Burası dünyanın en iyi pistlerinden. Burada yarışmak ayrı bir keyif. Burada bulunduğumuz için mutluyum. Federasyon başkanımıza ve pistin yeni yönetimine organizasyonu burada yaptırdıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul Yarış Pisti'nde uzun yıllar sonra mücadele ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Kerem Uçar da, "İnşallah seneye daha güzel şeyler olacak. Bu pistin açılışını şimdi yaptık. Bundan sonra burada olmaya devam edeceğiz. Herkes bu pistin yeniden açılmasını istiyordu. Yarışmak için yurt dışına çıkıyorduk. Federasyonumuz bu pisti bize açtı ve şampiyonalar artık burada olacak. Seneye geniş bir yarış programıyla burada olacağız. Biraz geç oldu ama seneye daha güzel şeyler yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yarın ikinci ayak yarışlarıyla sona erecek şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

TMF GP-1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgu, 3. Harun Akgün

TMF GP-600: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Hüseyin Karakaya

1000cc A: 1. Furkan Tahsin İdgu, 2. Harun Akgün, 3. Altuğ İnan

600cc A: 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Cafer Çömlek

600cc B: 1. Mert Konuk, 2. Hüseyin Karakaya, 3. Berk Çevik

1000cc B: 1. Engin Pekyılmaz, 2. Yiğit Akkuş, 3. Ömer Berk Küçükçağlayan

OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Yusuf Güzel, 3. Can Çakar

300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Murathan Yiğit Yıldız

125 cc Gençler: 1. Muhammed Can Kaya, 2. Berkay Öztürk, 3. Demir Özmen

125cc Büyükler: 1. Yağız Alp Coşkun, 2. Nail Çeki, 3. Serkay Serinkaya

Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. İlayda Yağmur Yılmaz, 2. Fatma Baştepe, 3. Gizem Gün