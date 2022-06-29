Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesindeki şampiyona 2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin destekleriyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular, 2 Temmuz Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için mücadele verecek. Sporcular, 3 Temmuz Pazar günü ise ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadele edecek.

Sporcular, 32 kilometrelik parkurda 3 tur atarak toplam 96 kilometre sonunda ödül kürsüsüne çıkmayı hedefleyecek. Enduro tutkunları E1, E2, E3, EB, EC, gençler ve veteran sınıflarında, ATV klasmanında ise S1, S2 ve S3 sınıflarında yarışacak.