Motosikletli Polis Timleri Kütahya'da Narkotik Yakalamalarında Rekor Kırdı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin kuruluşundan bugüne aylık bazda en yüksek narkotik yakalama sayısına ulaştığı bildirildi. Eylül ayında yapılan uygulamalarda 41 ayrı yakalama gerçekleştirilerek toplamda 63 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca uygulamalarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin kuruluşundan bugüne aylık bazda en yüksek narkotik yakalama sayısına ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timlerinin il genelinde yapmış oldukları asayiş uygulamalarında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde geçen Eylül ayında 41 ayrı yakalama yaparak rekor sayıya ulaştı. Yapılan uyuşturucu yakalamaları ile toplamda 63 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken uygulamalarda, 43 gram metamfetamin, 25 gram bonzai,18 gram esrar, 6 adet extasy ve 85 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca narkotik yakalamaları haricinde, 1 kaçak telsiz, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 28 fişek/mermi, 26 kesici alet, 25 aranan şahıs ve 44 yoklama kaçağı yakalandı. Toplamda 3 bin 519 şahıs kontrol eden edildi. - KÜTAHYA