Motosiklet yarışlarında yeni sezon 6 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 2023 yılı sezonunun 6-7 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; motokros, enduro, süper enduro ve sujeti kategorilerinin düzenleneceği tarihler belli oldu.

Türkiye'de yeni sezon 6 Mayıs'ta, İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası'yla başlayacak. Pist, süpermoto ve drag yarışlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

TMF'nin 4 kategoride belli olan 2023 yılı yarış takvimi şöyle:

Türkiye Motokros Şampiyonası:

20-21 Mayıs: Afyonkarahisar

10-11 Haziran: Gönen

16-17 Eylül: İstanbul

14-15 Ekim: Edirne

4-5 Kasım: Fethiye

Türkiye Enduro&ATV Şampiyonası:

6-7 Mayıs: Bergama

23-24 Eylül: Kocaeli

11-12 Kasım: Kayseri

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası:

15-16 Temmuz: İznik

12-13 Ağustos: Kartepe

7-8 Ekim: Fethiye

Türkiye Sujeti Şampiyonası:

3-4 Haziran: Kocaeli

7-9 Temmuz: Bodrum

23-24 Eylül: Kayseri.