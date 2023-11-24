Motosiklet Üzerinde Dans Eden Gençlere Cezai İşlem Uygulandı

Bursa'da motosikletleriyle trafiğe çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. İki genç, motosikletlerin üzerinde dans ederek trafiği tehlikeye attı. Yakalanan gençlere 3 bin 646 lira idari ceza uygulandı ve ehliyet puanları düşürüldü.

Motosiklet üzerinde dans edip trafiği tehlikeye attı, cezadan kaçamadı

BURSA - Bursa'da motosikletleriyle trafiğe çıkan arkadaşlar iki tekerlek üzerinde dans ettiler. O anlar kameraya yansırken, motosikletli gençler sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. İki arkadaşa 3 bin 646 lira idari ceza uygulanıp, ehliyet puanından düştü.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde iki arkadaş motosikletleriyle trafiğe çıktı. İki genç, motosikletlerin üzerinde seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans etmeye başladı. Dakikalarca trafiği tehlikeye atan kişiler, hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe saydı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, sürücüleri tespit etti. Sürücüleri yakalayan polis ekibi, iki şahsa toplam 3 bin 646 idari ceza uygulanırken, ehliyet puanlarından da 30 puan düşürüldü.