Motosiklet Sürücüleri Kasklarıyla Çiftetelli Oynadı

Arkadaşlarının asker eğlencesine kasklarıyla katılan 25 motosiklet sürücü, pistte ekipmanlarıyla Eskişehir'in meşhur çiftetellisini oynadı.

Eskişehir'de motosikletleriyle geziye çıkan İbrahim Günlü ve 24 arkadaşı dönüşte bir başka motosiklet kullanıcısı olan ve askere gidecek arkadaşlarının eğlencesine katılmaya karar verdiler. Asker eğlencesine motosikletleriyle gelen 25 arkadaş piste çıktı. Kask, mont ve eldivenlerini çıkarmadan pistte Eskişehir'in meşhur çiftetellisini oynayan motorcuları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaskları ve diğer ekipmanlarıyla çiftetelli oynayan motosiklet sürücüleri ilginç görüntülere sebep oldu.

"Eskişehir'in meşhur çiftetellisini oynadık"

O anlarda davetlilerin çok şaşırdığını ve çok eğlendiklerini belirten motosiklet sürücüsü İbrahim Günlü, "Kendi motosiklet kulübümüzle birlikte 25 kişilik bir ekiple geziye gitmiştik. Dönüşte de motorcu bir arkadaşımızın yine bir düğünü vardı ve bizi de davet etmişti, 25 motorcu o düğüne gittik. 25 motorcu o düğünü renklendirdik. Şöyle renklendirdik; arkadaşlara düğüne girerken arkadaşlarıma, "Madem motorcuyuz ve motorcu düğününe geldik herkes ekipmanlarını giysin öyle düğüne giriş yapalım" dedim. Kasklarımızla, montlarımızla ve diğer ekipmanlarımızla düğüne giriş yaptık. Eskişehir'in meşhur çiftetellisini oynadık. Kasklarla eğlenmek bizi çok mutlu etti. Biz bir anda piste çıkınca izleyenler şaşırdılar, bir anda oynamaya başlayınca herkes çok eğlendi ve çok fazla alkış aldık" dedi. - ESKİŞEHİR