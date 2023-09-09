Motokuryeler ve motosiklet sürücüleri, öldürülen Samet Özgül için adalet istedi

Başkentte bir araya gelen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri, trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül için adalet istedi. Konvoy oluşturan sürücüler, Özgül'ün öldürüldüğü yerde toplanarak adalet taleplerini dile getirdi.

Başkentte bir araya gelen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri, trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül için adalet istedi.

Atatürk Orman Çiftliğindeki bir kafenin otoparkında toplanan motokuryeler, Samet Özgül'ün öldürüldüğü Yenimahalle İvedik Caddesi'ne kadar konvoy oluşturdu.

Motosikletlerine ve ceketlerine "Samet Özgül için adalet istiyoruz" yazıları asan sürücüler, olay yerinde Özgül'ün kaskının üzerine karanfiller bıraktı.

Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgül'ün 5 Kasım 2022 tarihinde akşam işe giderken trafikte kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını kaybettiğini anımsattı.

Sadece bir kişinin tutuklu yargılandığını, diğer ikisinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Özgül, "İkinci duruşmamız 13 Eylül saat 14.00'de görülecektir. Biz aile olarak bu üç kişinin de en ağır cezalarla yargılanmasını istiyoruz. Başka Samet'ler ölmesin, başka canlar gitmesin istiyoruz. Samet Özgül için adalet diyoruz." diye konuştu.

Anne Hacer Baran da adaletin yerini bulması çağrısında bulundu.

Konvoya, Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği, Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü, Motosikletli Organizasyonlar Topluluğu üyeleri ile şehir dışından gelen motosiklet sürücüleri destek verdi.