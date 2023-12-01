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Motokuryeler, Avrasya Tüneli kazasında serbest bırakılan araç sürücüsüne tepki gösterdi

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Motokuryeler, Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İstanbul Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, motokuryeler ve avukatı tutuklanma talebinde bulundu.

Avrasya Tüneli'nin Fatih-Aksaray yönü çıkışında dün meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpan araç sürücüsünün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına motokuryeler tepki gösterdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye ile Göçer'in avukatı Iyaz Çimen basın açıklaması yaptı.

Yoğun bakımda tedavisi süren müvekkilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Çimen, Göçer'e çarpan araç sürücüsünün tutuklanması gerektiğini belirtti. Çimen, Göçer'e çarpan kişinin kim olduğuna dair kendilerine bilgi de verilmediğini savundu.

Moto Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Kölge ise dernek olarak davayı yakından takip edeceklerini belirtti.

Motokurye olarak çalışan Yüksel Kantekin de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek, "Sayın Ali Yerlikaya lütfen bizi duyun, bizi sadece siz anlarsınız. Arkadaşımız için bu çıktığımız savaşta ne olur bizim yanımızda olun. Bu arkadaş yargılansın." diye konuştu.

Motokuryeler de söz alarak araç sürücüsü hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını ve gözaltı kararı verilmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Adliyesi Avrasya Tüneli Yunus Emre Çağlayan Trafik Kazaları Hukuk Spor Haberler

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