Motokros Türkiye Şampiyonası Gönen'de Yapıldı

Türkiye Motokros Şampiyonası, Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi. Yarışlar, 9 farklı kategoride gerçekleştirildi ve sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları Gönen'de yapıldı

Hatice Dağlı / GÖNEN ( Balıkesir ), (DHA)- Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Motor sporlarının en gözde etkinliklerinden biri olan Türkiye Motokros Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleşti. Yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda izleyiciler ile buluştu. Avrupa Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği yarışlara sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran olmak üzere 9 kategoride yarışlar yapıldı.