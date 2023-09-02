Motokros Şampiyonalarında Kazananlar Belli Oldu

Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası sıralama turları iptal edilirken, Avrupa Motokros Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın sıralama yarışları tamamlandı. Yarışlarda Türk ve yabancı sporcular başarılı sonuçlar elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilirken, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) sıralama yarışları ise tamamlandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organizasyonu olan dünya en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası'na katılan yarışmacılar bitiş çizgisine ulaştı. Heyecan ve adrenalinin tavan yaptığı yarışta günün kazananları belli oldu. Yarışlar sonucunda, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarış birinciliğini kazanan, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier ve üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen kazandı.

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki 9. etabındaki ilk yarışı Fantic'ten Hollandalı Cas Valk kazandı.

38 sporcunun start aldığı yarışta Valk'ın ardından Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi ikinciliği ve Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers'ta üçüncülüğü elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası(MXGP) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası(MX2) sıralama turları olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi. - AFYONKARAHİSAR